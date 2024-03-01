Oppo представила умные часы Watch X с подозрительно знакомым дизайном

И это неудивительно, ведь эти два устройства практически идентичны как по дизайну, так и по характеристикам.

Watch X работает на двух операционных системах: Google Wear OS 4 для ресурсоемких задач и RTOS для отслеживания активности и здоровья.

Часы оснащены чипсетом Snapdragon W5 Gen 1, сопроцессором BES 2700BP, 2 ГБ RAM и 32 ГБ встроенной памяти.

Устройство имеет круглый AMOLED-дисплей на 1.43 дюйма (60 Гц) и аккумулятор емкостью 500 мАч.