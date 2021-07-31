Определен эффективно уменьшающий жир на животе напиток

Так, по данным исследователей, эффективно побороться с жиром на животе можно с помощью зеленого чая. Также помочь в этом деле могут фрукты и овощи. Эксперты предупредили, что жир формируется около важных органов — печени и кишечника. Это, в свою очередь, может увеличивать риск развития болезней сердца, а также диабета второго типа.

В рамках научной работы исследователи поделили добровольцев с высокой долей брюшного висцерального жира на две группы, поручив участникам первой ежедневно пить зеленый чай на протяжении 12 недель. В конце эксперимента выяснилось, что те участники, которые регулярно пили зеленый чай, существенно снизили количество жира. Ученые предполагают, что данный напиток способствует ускорению метаболизма.