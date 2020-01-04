Определен напиток, снижающий кровяное давление

Энн Кивимяки, магистр естественных наук провела исследование, в рамках которого она на протяжении десяти недель анализировала влияние холодных отжимов сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины на генетически гипертонических грызунах. Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.

”Эти экспериментальные данные нуждаются в данных сравнительных клинических исследований на здоровых людях со слегка повышенным кровяным давлением, которым в этот момент вместо лекарственной терапии давали бы рекомендации по питанию и образу жизни. Сок брусники не заменяет лекарства, но он является хорошим дополнением”, - заключила Кивимяки.