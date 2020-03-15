Определен последний материк, которого не коснулся коронавирус

В рамках проекта исследователи разработали интерактивную карту, в которой указано, что на данным момент в Антарктиде не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Отметим, что на сегодняшний день на континенте находятся несколько тысяч человек, которые, к слову, являются работниками полярных станций.

Напомним, что по актуальным от 14 марта данным, в мире было зарегистрировано порядка 154 тыс зараженных коронавирусом людей, в то время как погибло от данного заболевания более пяти тыс людей.