Определен простой и эффективный метод улучшить работу мозга

По словам врача, простым и эффективным методом улучшить работу мозга является массаж. ”Ухо имеет непосредственную связь с мозгом, то есть массаж ушных раковин улучшает мозговое кровообращение. Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Например, точка в центре мочки отвечает за зрение, если ее массировать или сильно на нее нажать, можно улучшить зрение. Массаж всей волосистой части головы также улучшает мозговое кровообращение”, — поделился специалист.

Орлов сообщил, что эффективным для работы мозга является также массаж кистей и стопы. Кроме того, именно массаж данных мест используется в качестве профилактики инсульта. Однако врач отметил, что сам массаж должен быть мягким и не причинять боли.