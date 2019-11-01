Определен регион России, в котором живут самые позитивные пользователи соцсетей

Данное исследование, которое проводилось с 20 по 30 октября, базировалось на изучении положительных и негативных сообщений от первого лица в реальном времени. В рамках исследования были проанализированы комментарии и публикации в социальных сетях жителей 85 регионов России. Ключевыми словами, по которым осуществлялся анализ были “я люблю”, “обожаю”, “я счастлив”, “я без ума”, а также “меня раздражает”, “бесит”, “я ненавижу”.

В пятерке самых позитивных пользователей оказались жители Костромской области с показателем в 6,1, Ненецкого автономного округа, показатель которых также составил 6,1 и пользователи из Краснодарского края, с “индексом любви” равным 6,0. В конце данного рейтинга оказались Чеченская Республика с показателем в 3,7, а также Ингушетия с 3,5 и Якутия, с минимальным показателем в 3,1.