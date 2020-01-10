Определен рейтинг лучших городов мира

По словам заместителя мэра столицы России по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, Москва по многим показателям сумела обогнать такие города, как Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес и Рим. В целом же, помимо Москвы, в топе оказались Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио — все эти города оказались на более высоких местах рейтинга, чем наша столица.

”Успешность городов оценивается по шести категориям, и в пяти из них Москва продемонстрировала позитивную динамику”, — отметил чиновник, говоря о том, что Москва смогла по некоторым пунктам обойти даже те города, которые в общем рейтинге все же оказались выше ее.