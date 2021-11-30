Определен самый полезный способ готовки яиц

Об этом специалист рассказала в рамках интервью радио Sputnik. Она отметила, что яйца являются самым ценным питательным продуктом.

“Это самый лучший белок в рейтинге белков, он идеально легко усваивается и у него идеальный аминокислотный состав, даже лучше мяса. В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме, и множество микроэлементов”, — обратила внимание Дианова.

В то же время, продукт может усваиваться по-разному в зависимости от способа приготовления. Легче всего, как оказалось, организму усваивать яйца в виде омлета. Дальше по сложности усваивания идет яйцо пашот и яйцо бенедикт, а следом отварное, глазунья и сырое яйцо.

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