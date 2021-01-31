Определен самый популярный игровой бренд

Для выявления самого популярного в мире игрового бренда специалисты BusinessFinancing.co.uk воспользовались инструментом Google Keyword Planner, что позволило выяснить, какой бренд чаще всего ищут пользователи разных стран. В результате выяснилось, что в 141 стране из 190 именно Epic Games является самым популярным игровым брендом. Количество его запросов составило 4 716 375 по всему миру.

На втором месте в этом списке оказалась Nintendo, которую искали 3 120 010 раз. В то же время, третье место досталось Gameloft, тогда как четвертое и пятое место заняли Atari и Activision соответственно.