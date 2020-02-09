Определен самый защищенный корабль в истории

На превосходство авианосца журналисты обратили внимание в связи с опубликованным на популярном видеохостинге YouTube ролике авианосной ударной группы в Тихом океане, возглавляемой тем самым кораблем Theodore Roosevelt. Как можем видеть, авианосец плывет в сопровождении пяти ракетных эсминцев типа Arleigh Burke, одного крейсера Ticonderoga и подводной лодки.

”Крейсер является главным сопровождающим, координирующим защиту авианосца, особенно от угроз с неба. Рядом находится атомная подводная лодка, защищающая остальную часть ударной группы от подводных угроз”, — сообщили авторы.