Наука и технологии
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Определен самый защищенный корабль в истории
По мнению американских экспертов
Издание Popular Mechanics опубликовали новую статью, в рамках которой был определен самый защищенный, по мнению американских экспертов, корабль в истории. Так, они заявили, что именно авианосец Theodore Roosevelt типа Nimitz защищен от атаки противников лучше других.
На превосходство авианосца журналисты обратили внимание в связи с опубликованным на популярном видеохостинге YouTube ролике авианосной ударной группы в Тихом океане, возглавляемой тем самым кораблем Theodore Roosevelt. Как можем видеть, авианосец плывет в сопровождении пяти ракетных эсминцев типа Arleigh Burke, одного крейсера Ticonderoga и подводной лодки.
”Крейсер является главным сопровождающим, координирующим защиту авианосца, особенно от угроз с неба. Рядом находится атомная подводная лодка, защищающая остальную часть ударной группы от подводных угроз”, — сообщили авторы.