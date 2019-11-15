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Определен симптом скорой смерти
Он связан с ментальным здоровьем
Специалисты из Университета Ратгерса в Нью-Йорке провели исследование, в результате которого было выявлено, что в последний месяц жизни у людей усиливаются симптомы депрессии.
В рамках исследование были проанализированы данные порядка 3274 человек, которые включали в себя информацию о состоянии здоровья, заболеваниях, а также общем доходе и полученном образовании. Кроме того, ученые проводили опрос, который был направлен на выяснение ментального здоровья. В частности уточнялось, испытывали ли участники в течении недели отсутствие мотивации, подавленность, ощущали ли они себя несчастными, одинокими. Отмечается, что наличие трех вышеперечисленных состояний указывают на депрессию.
Данный эксперимент показал, что если если количество симптомов депрессии с 12 до четырех месяцев до смерти остается одинаковым, то в последний месяц жизни их число начинает расти.