Определен снижающий риски развития рака гриб

Специалист отметил, что все грибы в том или ином виде оказывают положительное влияние на организм за счет содержания витаминов и аминокислот, однако особенно полезными являются укрепляющие иммунитет шиитаке. ”У них очень мощные иммуномодуляторы, из них делают противораковые препараты. Кроме этого, у них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен самый сильный”, — поделился эксперт.

Также специалист отметил, что в Китае семьи употребляют данный гриб каждую неделю. В Японии, в свою очередь, он используется для реализации противораковых препаратов.