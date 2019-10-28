Определен средний возраст выявления рака в России

По данным специалистов, в возрастной группе от 60 лет и старше в 71,3% случаях выявляется рак среди мужчин и в 65,8% среди женщин. Причем в возрастной категории от 60 до 74 лет чаще всего диагностируется рак молочной железы, тогда как в 65 лет выявляются злокачественные новообразования в легких, а в 66,6 - рак прямой кишки.

”Возраст возникновения рака поджелудочной железы составляет 65 лет для мужчин и 70 лет для женщин. Для рака печени пик заболеваемости приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60 лет.”, — сообщил эксперт Российского общества онкологов Илья Покатаев, связывая факторы риска данных опухолей с вредными привычками, а также с рационом питания.