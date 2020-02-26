Определен вид спорта, который может быть полезен при болезни Паркинсона

В рамках исследование ученые привлекли 12 человек со средним возрастом 73 года с легкой и умеренной болезнью Паркинсона, показатели здоровьях которых проанализировали до начала эксперимента. Далее им необходимо было играть в настольный теннис раз в неделю на протяжении шести месяцев. По истечению трех и шести месяцев регулярных занятий данным видом спорта ученые вновь проверили показатели участников. Было установлено, что улучшения состояния были заметны уже через три месяца. Так, у участников улучшилась речь, почерк, способность одеваться, а также вставать с кровати. Кроме того, участники также сообщили о значительных улучшениях в выражении лица, замедлении дрожаний рук, а также осанке.

”Хотя это небольшое исследование, результаты обнадеживают, поскольку они показывают, что настольный теннис, относительно недорогая форма терапии, которая может улучшить некоторые симптомы болезни Паркинсона”, - поделился автор исследования Кен-Ичи Иноуэ, доктор медицинских наук Университета Фукуоки в Фукуоке.