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Определен возраст, в котором россиян чаще всего оскорбляют в сети
Всего с интернет угрозами столкнулись порядка 79% россиян
Специалисты Microsoft провели исследование, приуроченное ко Дню безопасного интернета, направленное на изучение культуры общения, а также персональной безопасности в интернете в 2019 году. Результаты исследования, в том числе, определили возраст, в котором россиян чащего всего оскорбляют в сети.
Согласно исследованию, чаще всего в интернете оскорбляли россиян в возрасте от 19 до 35 лет - 88%, на втором же месте находится так называемое поколение X, в возрасте от 36 до 50 лет с показателем в 84%. Также угрозам в интернете подвергались российские пользователи в возрасте от 51 до 73 лет - 76%, а меньше всего оскорбляли подростков до 18 лет - 73%. Сообщается, что всего с интернет угрозами столкнулись порядка 79% россиян, тогда как общемировой показатель равен 70%.
Кроме того, выяснилось, что порядка 65% российских жертв онлайн угроз сталкивались со своим оскорбителем в реальной жизни, что, в свою очередь на 17% превышает общемировой показатель.