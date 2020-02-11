Определен возраст, в котором россиян чаще всего оскорбляют в сети

Согласно исследованию, чаще всего в интернете оскорбляли россиян в возрасте от 19 до 35 лет - 88%, на втором же месте находится так называемое поколение X, в возрасте от 36 до 50 лет с показателем в 84%. Также угрозам в интернете подвергались российские пользователи в возрасте от 51 до 73 лет - 76%, а меньше всего оскорбляли подростков до 18 лет - 73%. Сообщается, что всего с интернет угрозами столкнулись порядка 79% россиян, тогда как общемировой показатель равен 70%.