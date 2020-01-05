Определена дата максимального приближения Солнца к Земле

”В воскресенье, 5 января, наша планета будет в перигелии - самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. При этом самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца”, - поделилась Людмила Кошман, сотрудница Московского планетария.

Кошман также отметила, что в связи максимальным приближением единственная звезда Солнечной системы будет выглядеть на 3% увеличеннее, чем было зафиксировано в начале лета, когда планеты были расположены максимально далеко друг от друга.