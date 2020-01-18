Определена дата проведения сверхбыстрой схемы полета корабля "Союз" к МКС

Старт полета корабля "Союза МС-16" заплинарован на 9 апреля, местом старта выбран давно зарекомендовавший себя космодром Байконур. Уже сейчас известно, что в состав экипажа войдут россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также представитель американской космической отрасли Кристофер Кэссиди.

Напомним, что впервые ускоренный метод путешествия на МКС был внедрен российскими специалистами еще в 2013 году — до этого те же корабли "Союз" летали на орбиту аж двое суток. При этом, что интересно, в 2018-2019 годах также были протестированы новые методы доставки кораблей на МКС, на этот раз уже за три часа — для это российские работники космической отрасли использовали три грузовых корабля "Прогресс".