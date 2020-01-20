Определена дата создания теста для выявления нового опасного вируса в России

”Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI. К концу января у нас будет прототип лабораторной методики для диагностики 2019-nCoV”, — рассказал заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава РФ Герман Шипулин.

Напомним, что еще в конце декабря власти Китая заявили о необычной активности пневмонии неизвестного происхождения на территории Ухани. По предварительным данным экспертов, возбудителем эпидемии стал новый тип коронавируса, при этом уже на сегодняшний день общее число зараженных составило 198 человек. Три человека скончались от данного вируса.