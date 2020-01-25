Определена дата выхода новых российских процессоров

При этом представитель компании сделал акцент на том, что наиболее вероятная дата начала серийных продаж новейшего российского процессора — это весна 2022 года. Что же касательно самих чипов, то них пока что мало чего известно: ясно лишь, что производятся они по 16 нм техпроцессу, а также имеют аппаратную виртуализацию.

Напомним, что в 2020 году в продажу должна поступить обновленная версия “Эльбрус-8С” под названием “Эльбрус-8СВ”. Технические характеристики данного процессора уже имеются в сети: устройство будет иметь возможность разгона до частоты 1,5 ГГц, также будет иметься поддержка памяти формата DDR4-2400 с коррекцией ошибок объемом до 64 ГБ. По последним данным, общая мощность данного чипа будет находиться на уровне 576 гигафлопс, в то время как у предшественника данные показатели находились лишь на уровне 250 гигафлопс.