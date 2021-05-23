Определена эффективная диета для снижения давления

В частности, эффективной для этих целей является диета, которая состоит из продуктов с низким содержанием натрия, рафинированной муки и добавленных сахаров. Отмечается, что при ограничении богатой насыщенными жирами и трансжирами еды необходимо добавлять в рацион продукты с нежирными белками, омегой-3. Кроме того, следует сделать упор на фрукты и овощи.

Специалисты назвали пищевые привычки, которые нужно внедрить для снижения артериального давления. Так, согласно опубликованным данным, нужно уменьшить потребление натрия посредством уменьшения соли в рационе. Дело в том, что соль способствует задержке лишней воды в организме, что, в свою очередь, нагружает кровеносные сосуды и сердце, приводя к повышению давления. Также стоит ограничить употребление мясных изделий, чипсов и замороженных блюд. В рационе допустимо присутствие 2300 мг натрия в день.

Предпочтение стоит отдавать богатым калием продуктам, в числе которых бананы, цитрусовые, шпинат и бобы. Польза калия в данном случае заключается в том, что он расслабляет стенки кровеносных сосудов снижая тем самым давление.

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