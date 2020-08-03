Определена идеальная каша для взрослых и детей

Специалист отметил, что от выбора каши для ребенка зависят его успехи в учебе. ”Манка быстрее повышает уровень сахара в крови. Это не есть хорошо для взрослых, но для детей это неплохо. Для детей это хорошо работает. У них от риса и манки лучше работают мозги. Учатся они лучше”, — поделился мнением эксперт.

Однако стоит отметить, что взрослым людям повышение уровня сахара, обусловленное употреблением манки, на пользу не пойдет. Поэтому, для них идеальной кашей может стать овсянка. По словам специалиста, уровень сахара после употребления овсянки повышается не так стремительно, как после манки. В число преимуществ данной каши также относятся наличие большого количества пищевых волокон и пребиотическое действие, что положительно сказывается на микрофлоре.