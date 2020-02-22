Определена каша, снижающая риск развития рака

Кроме того, гречневая каша эффективна в очистке кишечника от продуктов обмена и продуктов распада, накапливающихся вследствие присутствия в рационе вредной пищи. По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, очистка организма гречкой происходит за счет клетчатки, которой богата данная каша. ”Очищение кишечника от продуктов обмена и продуктов распада является одной из главнейших задач питания, поскольку эти самые продукты распада могут вызывать онкологию”, - поделился врач. Так, он отметил, что ключевым моментом в профилактике рака толстого кишечника является добавление в рацион клетчатки.

В число положительных качеств гречки можно также отнести ее сытость, что очень актуально для тех, кто борется с лишними килограммами. Также врач сообщил, что регулярное употребление гречки способствует продлению жизни.