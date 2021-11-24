Определена норма потребления воды в холодное время года

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Определена норма потребления воды в холодное время годаВ холода организму нужно меньше воды, чем в жару
Радио Sputnik пообщалось с врачом-диетологом Михаилом Гинзбургом на тему нормы потребления воды в холодное время года. Так, по словам специалиста, в период холодов организму нужно меньше воды, поскольку падает количество выделяемой с потом жидкости.
В то же время, диетолог отметил, что умышленно менять свой питьевой режим из-за температуры — не стоит. Определяться с количеством потребляемой воды следует исходя из собственного самочувствия.
“Мы не говорим, что человеку необходимо снизить потребление воды, если у него нет заболеваний сердца или почек, при которых показано ограничение потребления жидкости. Воду человек пьет индивидуально, по ощущаемой потребности. Единственное пожелание – стараться чаще вспоминать о том, что вода нужна, держать ее в зоне видимости, под рукой”, – поделился Гинзбург.
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Источник: Sputnik