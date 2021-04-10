Определена опасная для мужчин диета

Дело в том, что диета с низким содержанием жиров может представлять угрозу для мужчин, ввиду влияния на уровень тестостерона. Ученые изучили информацию о результатах ряда исследований, в которых в общей сложности было привлечено 206 человек. В рамках данных работ добровольцам было необходимо придерживаться определенным диетам с разными уровнями содержания жиров в рационе.

Выяснилось, что у мужчин, которые питаются в соответствии с диетой с низким содержанием жиров, уровень тестостерона падал на 10-15%. Кроме того, было установлено, что существеннее всего это происходило у мужчин, которые питались вегетарианской едой с низким содержанием жиров — их уровень тестостерона снижался на 26%.