Определена польза тыквенных семечек

Помимо прочего такие семечки имеют в составе мононенасыщенные жирные кислоты, положительно влияющие на уровень плохого холестерина в крови. Также тыквенные семечки являются источником магния, контролирующего уровень артериального давления.

В ходе исследований было установлено, что тыквенные семечки способны расширять кровеносные сосуды, уменьшать вероятность роста бляшек в артериях, а также улучшать кровоток. Кроме того, семена тыквы богаты аминокислотой триптофан, которая положительно влияет как на настроение, так и на сон и память. А за счет цинка, фитохимических веществ и антиоксидантов можно улучшить работу иммунной системы.

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