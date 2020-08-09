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Сегодня 09:32
Определена повышающая настроение диета
Отказаться же стоит от употребления продуктов с большим количеством жира и сахара
Влиять на настроение, согласно данным ученых, можно путем употребления определенных продуктов. Глава Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака рассказала, какой диеты нужно придерживаться для поднятия настроения.
Сообщается, что для того, чтобы уменьшить уровень тревожности и депрессии необходим сбалансированный и здоровый рацион. В то же время, продукты, содержащие большое количество жира и сахара негативно сказываются на настроении. Самой лучшей диетой для повышения настроения была названа средиземноморская. Специалист также напомнила о важности ограничения переедания.
Напомним, что для средиземноморской диеты характерна высокая доля свежих фруктов, овощей, бобов, орехов и семян. Причем фрукты в данном случае употребляются в качестве десерта и на ежедневной основе. Также приверженцы данной диеты ведут активный образ жизни, употребляют мясо в малых количествах и практически не едят яйца.