Определена повышающая настроение диета

Сообщается, что для того, чтобы уменьшить уровень тревожности и депрессии необходим сбалансированный и здоровый рацион. В то же время, продукты, содержащие большое количество жира и сахара негативно сказываются на настроении. Самой лучшей диетой для повышения настроения была названа средиземноморская. Специалист также напомнила о важности ограничения переедания.

Напомним, что для средиземноморской диеты характерна высокая доля свежих фруктов, овощей, бобов, орехов и семян. Причем фрукты в данном случае употребляются в качестве десерта и на ежедневной основе. Также приверженцы данной диеты ведут активный образ жизни, употребляют мясо в малых количествах и практически не едят яйца.