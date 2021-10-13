Определена разница иммунитета мужчин и женщин

В рамках исследования специалисты изучили, как анемия — недостаток зрелых эритроцитов для переноса кислорода в организме — может быть спровоцирована дефицитом железа или потерей крови. Также сравнивались определенные иммунные реакции на этот процесс у мужчин и женщин.

Известно, что женщины, как правило, имеют большую вероятность столкнуться с анемией ввиду менструации, беременности и родов. Ученые установили, что женщины имеют больше незрелых эритроцитов в кровообращении, чем мужчины.

“Одной из основных причин присутствия незрелых эритроцитов в кровообращении является анемия. В частности, доля этих клеток расширяется у анемичных женщин, и эти незрелые эритроциты в свою очередь подавляют иммунную систему, делая женщин более восприимчивыми к инфекциям”, — поделился один из авторов исследования.

Ввиду особенностей женского организма делается вывод о том, что иммунная система женщин может быть менее активной после менструации, и шансы столкнуться с анемией — увеличиваются.

Таким образом, из-за анемии подавляется иммунная системы, что делает женщин более уязвимыми к инфекциям, в отличии от мужчин.