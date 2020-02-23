Определена самая устойчивая к раку группа крови

Так, по словам специалистов, наименее подверженными риску заболеть раком являются люди со второй группой крови. Также они сообщили, что наибольший шанс заболеть смертельной болезнью у тех, кто родился с первой группой крови — именно поэтому ученые советуют им проходить максимально регулярное обследование на онкологию. Для получения подобных результатов, эксперты провели анализ данных нескольких тысяч людей совершенно разных возрастов, собранных на протяжении 25 лет.

При этом ученые отдельно отметили, что сделанные ими выводы справедливы лишь для тех людей, которые ведут здоровый образ жизни и не злоупотребляет спиртным и табачными изделиями, поскольку данные факторы имеют наибольшее влияние на развитие различных онкологических заболеваний.