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Определена страна, которая больше остальных пострадает от глобального потепления

Речь об Индии
Издание Bloomberg, ссылаясь на исследование ученых из Калифорнийского университета, опубликовало материал, в котором была названа наиболее уязвимая для климатических изменений страна.
Определена страна, которая больше остальных пострадает от глобального потепления

Исследователи выяснили, что больше всего от глобального потепления может пострадать Индия. Сообщается, что более 50% землян, которые подвергаются опасной для жизни жаре ввиду роста глобальных температур, проживают именно в этой стране.

В рамках научной работы специалисты провели статистический анализ климатических условий в 13 115 городах по всему миру с 1983 по 2016 год.

Воздействие экстремальной жары в городских районах гораздо более серьезно, чем мы предполагали ранее, и продолжает расти во многих других областях. Почти каждый пятый человек на Земле подвергся воздействию городской жары за последние 30 лет”, — предупредила соавтор работы из Калифорнийского университета Келли Кейлор (Kelly Caylor). Отмечается, что в Индии расположено 17 из 50 городов, которые больше остальных пострадали от погодных изменений.