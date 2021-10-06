Определена страна, которая больше остальных пострадает от глобального потепления

Исследователи выяснили, что больше всего от глобального потепления может пострадать Индия. Сообщается, что более 50% землян, которые подвергаются опасной для жизни жаре ввиду роста глобальных температур, проживают именно в этой стране.

В рамках научной работы специалисты провели статистический анализ климатических условий в 13 115 городах по всему миру с 1983 по 2016 год.

“Воздействие экстремальной жары в городских районах гораздо более серьезно, чем мы предполагали ранее, и продолжает расти во многих других областях. Почти каждый пятый человек на Земле подвергся воздействию городской жары за последние 30 лет”, — предупредила соавтор работы из Калифорнийского университета Келли Кейлор (Kelly Caylor). Отмечается, что в Индии расположено 17 из 50 городов, которые больше остальных пострадали от погодных изменений.