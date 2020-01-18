Определена точная причина вымирания динозавров

В ходе исследования ученые проанализировали глобальное изменение температуры и присутствие изотопов углерода из морских окаменелостей, образованный вследствии выброса углекислого газа в атмосферу. Так, было установлено, что больше половины объема углекислого газа попало туда раньше, чем упал метеорит.

По словам ученых, вулканическая активность в позднем меле спровоцировала увеличение температуры на два градуса, но это не могло стать причиной вымирания динозавров, что доказывает теорию о том, что смерть данного вида связана исключительно с падением метеорита.