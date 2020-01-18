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Определена точная причина вымирания динозавров
Это не связано с вулканической активностью
Издание Phys.org опубликовало новое исследование, в рамках которого ученые Йельского университета определили единственную причину вымирания динозавров. Так, по их мнению, смерть пресмыкающихся произошла вследствии падения огромного метеорита, а не вулканической активности.
В ходе исследования ученые проанализировали глобальное изменение температуры и присутствие изотопов углерода из морских окаменелостей, образованный вследствии выброса углекислого газа в атмосферу. Так, было установлено, что больше половины объема углекислого газа попало туда раньше, чем упал метеорит.
По словам ученых, вулканическая активность в позднем меле спровоцировала увеличение температуры на два градуса, но это не могло стать причиной вымирания динозавров, что доказывает теорию о том, что смерть данного вида связана исключительно с падением метеорита.