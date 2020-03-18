Определено безопасное в период пандемии коронавируса расстояние между людьми

Кроме того, эксперт также отметил, что в ограничении различных мероприятий по числу людей нет особой нужды, поскольку решающим фактором в распространении инфекции служит именно дистанция между ними.

По его словам, в уличных условиях риск распространения коронавируса падает, чем и обусловлена бессмысленность запрета мероприятий по количеству людей.”Например, если представить ситуацию, когда соберется даже несколько десятков тысяч человек, но при условии, что расстояние между ними будет от полутора до двух метров, и это будет происходить на улице, и к тому же они не будут разговаривать между собой, то это намного безопаснее, чем если соберется пусть и небольшое число людей, но в непроветриваемом помещении и они будут находиться на расстоянии от 30 сантиметров до метра друг от друга и говорить. Вот этого делать нельзя”, — поделился врач.