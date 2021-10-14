Определено идеальное количество калорий в день

Специалист отметила, что суточную норму калорий необходимо рассчитывать, учитывая вес человека. Макиша посоветовала есть 25-30 килокалорий на килограмм веса.

“В абсолютных цифрах получается около 1 800–2 000 килокалорий в день для женщин, для мужчин – до 2 500 килокалорий”, — сообщила диетолог в беседе с изданием “Москва 24”.

В то же время, во время расчета нормы калорий необходимо обращать внимание и на образ жизни, а также физическую активность человека. В частности, люди, которые имеют высокую плотность мышечной массы обладают повышенными потребностями, по сравнению с остальными, ввиду чего есть необходимость увеличивать калорийность питания.

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