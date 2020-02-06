Определено количество секса, необходимое для здоровья

”В сексологии есть такое понятие как условно-физиологический ритм. Он не является обязательным нормативом, но согласно ему считается, что интимный контакт нужен два-три раза в неделю. Это средняя норма, а у людей разный темперамент и разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию. Если человек недобирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже”, – поделился специалист.

Врач также рассказал о ситуациях, для которых воздержание от половых контактов не просто уместно, а необходимо. В частности речь о важных мероприятиях, накануне которых рекомендуется воздержаться от секса. По словам Кульгавчука, после полового акта нервная система начинает активно восстанавливаться, что может ограничить продуктивность человека.