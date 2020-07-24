Определено лучшее средство от коронавируса

”У нас и от гриппа прививают, но это не значит, что люди гриппом не болеют…И я не хочу, чтобы люди так сосредотачивались на лечении, позабыв о профилактике. Помните: лучше лечение от COVID — это избегание инфицирования. И у нас для этого есть суперсредство! Оно называется маской!” — поделился Ахтер.

Так, по словам специалиста, несмотря на то, что маски не являются гарантом того, что человек не заразиться, тем не менее, являются эффективными. В связи с чем специалист настоятельно рекомендует надевать защитные маски вопреки отсутствию веры в их эффективность и пользу, которая, как отметил эксперт, безусловна.