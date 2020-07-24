Наука и технологии
Сегодня 13:55
Определено лучшее средство от коронавируса
Эксперт отметил, что легче избежать заражения от COVID-19, чем лечиться от него
Доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета было определено лучшее средство от коронавирусной инфекции. По словам специалиста, легче избежать инфицирования коронавирусом, чем потом лечиться от него. Кроме того, врач спрогнозировал, что на ожидание вакцины от COVID-19 уйдет не менее четырех лет, однако и ее выход не станет решением проблемы.
”У нас и от гриппа прививают, но это не значит, что люди гриппом не болеют…И я не хочу, чтобы люди так сосредотачивались на лечении, позабыв о профилактике. Помните: лучше лечение от COVID — это избегание инфицирования. И у нас для этого есть суперсредство! Оно называется маской!” — поделился Ахтер.
Так, по словам специалиста, несмотря на то, что маски не являются гарантом того, что человек не заразиться, тем не менее, являются эффективными. В связи с чем специалист настоятельно рекомендует надевать защитные маски вопреки отсутствию веры в их эффективность и пользу, которая, как отметил эксперт, безусловна.