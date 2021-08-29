Определено лучшее время для переселения человечества на Марс

По мнению ученых, на данный момент основная проблема переселения человечества на Марс заключается не в том, что не существует пригодного для этой цели корабля. Так, по их словам, сами перелеты опасны ввиду радиации, которая чревата проблемами с мозгом и развитием опасных болезней. Таким образом, предстоит не только реализовать корабль, способный транспортировать людей на Марс, но и выбрать наиболее благоприятное время для этого. По расчетам исследователей, наступит оно не раньше 2030 года.

В рамках исследования они пришли к выводу, что необходимо обнаружить меньшие риски для корабля. Отмечается, что космонавты в рамках полета могут столкнуться с солнечным излучением и галактическими космическими лучами. Последние, к слову, более опасны для людей, в связи с чем необходимо выждать время, когда Солнце проявит максимум активности, что частично нивелирует космические лучи.

При данном сценарии ученым нужно сфокусироваться на защите космических кораблей только от солнечных излучений. Прогнозируется, что пики солнечной активности придутся на середину 2030-х и 2050-годов.