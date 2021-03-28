Определено минимальное количество шагов, которое нужно проходить за день

Так, по словам специалиста, в сутки нужно осуществить как минимум 10 тысяч шагов или 70 тысяч в неделю. Таким образом можно взбодриться после зимнего сезона.

”Ходьба — это основа нашей жизнедеятельности, потому что человек не создан для сидения за письменным столом. Изначально тело приспособлено к тому, чтобы ходить, двигаться и быть физически активным. Поэтому 10 тысяч шагов в день — это тот минимум физической активности, который важен для каждого человека”, — поделилась Ионова в беседе с изданием “Говорит Москва”.

Помимо прочего врач рассказала, что с помощью скандинавской ходьбы можно потратить еще больше калорий, чем при обычной ходьбе. Однако для этого необходимо обеспечить правильную постановку техники.