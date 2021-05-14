Определено важное для нормальной работы сердца вещество

В рамках научной работы было привлечено 1886 индийцев, которые имели предрасположенность к болезням кровеносной системы. Специалисты анализировали индекс массы тела, уровень сахара и холестерина в крови добровольцев. В результаты было установлено, что у людей с кардиометаболическими нарушениями в крови наблюдается недостаток адипонектина — гормона, производимого белой жировой тканью. Причем эта связь прослеживалась даже при учете сторонних факторов, которые обычно воздействуют на здоровье сердца.

По словам ученых, этот гормоны может нивелировать генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Они также отметили, что с помощью повышения уровня адипонектина можно выстроить эффективную стратегию для поддержания нормального функционирования сердца.