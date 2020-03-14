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Определено влияние, которое может оказывать коронавирус на излечившихся людей
Болезнь дает о себе знать и после исцеления
Специалисты управления больничных учреждений Гонконга провели новое исследование, благодаря которому было определено влияние, которое может оказывать коронавирус на излечившихся людей. Так, согласно опубликованным данным, функционирование легких вылечившиеся от пневмонии нового типа пациентов может заметно ухудшиться.
Кроме того, такие пациенты могут также ощущать приступы удушья во время быстрой ходьбы. Сообщается, что в ходе исследования специалисты проанализировали здоровье 12 людей, которые перенесли коронавирус нового типа. По словам главы центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэ, два или три человека из группы и вовсе лишились возможности совершать действия, которые раньше были им подвластны.
”Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30 процентов”, - рассказал специалист.