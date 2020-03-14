Определено влияние, которое может оказывать коронавирус на излечившихся людей

Кроме того, такие пациенты могут также ощущать приступы удушья во время быстрой ходьбы. Сообщается, что в ходе исследования специалисты проанализировали здоровье 12 людей, которые перенесли коронавирус нового типа. По словам главы центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэ, два или три человека из группы и вовсе лишились возможности совершать действия, которые раньше были им подвластны.

”Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30 процентов”, - рассказал специалист.