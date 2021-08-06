Определены часто встречающиеся у россиян профессиональные болезни

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Определены часто встречающиеся у россиян профессиональные болезниОт тугоухости до радикулита
URA.RU, ссылаясь на данный НИИ медицины труда им. Н.Ф. Измерова, перечислили профессиональные болезни, с которыми часто сталкиваются россияне.
Самым распространенным профессиональным заболеванием среди жителей России была названа радикулопатия (радикулиты) пояснично-крестцовой и шейно-плечевой зоны. С ней сталкиваются порядка 58,7% россиян, а возникает она из-за физических нагрузок и перенапряжения.
Еще одной частой у россиян болезнью является нейросенсорная тугоухость — наблюдается у 54,38%. Подвергаются ей россияне, как сообщается, в виду физических факторов условий труда.
Также в списке оказалась вибрационная болезнь (встречается у 42,65% россиян), спровоцированная частым влиянием механических колебанийна организм. У 27,18% россиян встречается флюороз, тогда как у 24,25% наблюдаются хронические пылевые бронхиты, к которой приводят распыления аэрозолей.