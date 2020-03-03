Определены данные, которые хакеры крадут у компаний

Эксперты отмечают, что данный показатель увеличился на 25% по сравнению с показателем прошлого квартала. А это, по мнению специалистов, обусловлено увеличением затрат в предновогодний период, а также ростом атак MageCart. Кроме того, это может быть связано с атаками на систему оплаты госуслуг Click2Gov.

Сообщается, что основным способ заражения юридических лиц вирусами является рассылка фишинговых писем. Так, порядка 79% компания заразились вредоносным программным обеспечение получив сообщения, содержащие ссылки на сайты для хищения секретных данных. Что касается доли атак на частные лица, то она уменьшилась на 50% в сравнении с третьим кварталом. Отмечается, что из всего объема похищенных данных у частных лиц, 40% пришлось на пароли и логины.