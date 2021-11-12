Определены финальные характеристики новейшего российского истребителя The Checkmate

По словам главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, боевой самолёт получит передовую бортовую электронику, радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

При этом топ-менеджер отметил, что прямо сейчас в стенах компании ведётся активная работа по проекту. Несмотря на то, что технический облик машины уже в целом сформирован, специалисты продолжают выстраивать необходимые кооперации.

Чемезов также заявил, что открытая архитектура истребителя «позволит адаптировать машину под конкретного заказчика».

Напомним, что накануне прототип The Checkmate был доставлен в Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что самолёт впервые продемонстрируют за рубежом в рамках международной выставки Dubai Airshow.