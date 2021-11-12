Наука и технологии
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Определены финальные характеристики новейшего российского истребителя The Checkmate

Дело осталось за малым
Спустя несколько месяцев после грандиозного анонса, российские инженеры наконец-то определились с финальным техническим обликом отечественного однодвигательного истребителя пятого поколения The Checkmate.
Определены финальные характеристики новейшего российского истребителя The Checkmate

По словам главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, боевой самолёт получит передовую бортовую электронику, радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

При этом топ-менеджер отметил, что прямо сейчас в стенах компании ведётся активная работа по проекту. Несмотря на то, что технический облик машины уже в целом сформирован, специалисты продолжают выстраивать необходимые кооперации.

Чемезов также заявил, что открытая архитектура истребителя «позволит адаптировать машину под конкретного заказчика».

Напомним, что накануне прототип The Checkmate был доставлен в Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что самолёт впервые продемонстрируют за рубежом в рамках международной выставки Dubai Airshow.

Источник: ТАСС
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