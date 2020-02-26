Определены наиболее эффективные для поиска работы социальные сети в России

Выяснилось, что по мнению россиян, наиболее эффективной для поиска работы социальной сетью является “ВКонтакте". Что касается второго места, то его заняли “Одноклассники”, тогда как третье место досталось Instagram. Закрывает же четверку самых эффективных для поиска работы социальный сетей - Facebook.

Также в рамках исследования было подсчитано, сколько опрошенных россиян используют социальные сети для поиска трудоустройства. Выяснилось, что порядка 70% участников использовали различные сайты для поиска работы, тогда как 55% признались, что относятся к скептически к данному методу трудоустройства.