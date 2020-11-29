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Определены неочевидные проявления COVID-19
От проблем с кожей до бессонницы
Врач-терапевт Александр Мельников сообщил россиянам о неочевидных проявлениях коронавирусной инфекции. Так, болезнь может приводить к проблемам с желудочно-кишечным трактом, а также к высыпания на коже.
Так, у людей с коронавирусом может встречаться диарея и проблемы с кожей. Помимо этого у больных может наблюдаться и нарушение сна. ”Это один из симптомов, которые вообще при любой инфекции наблюдаются, и в том числе при коронавирусе, на фоне высокой температуры и сбитого суточного ритма бессонница возникает очень часто”, - поделился Мельников, добавив, что у некоторых больных напротив, на фоне болезни возникает сонливость.
Врач также напомнил, что при коронавирусной инфекции у людей могут быть любые симптомы ОРВИ.