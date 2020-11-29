Определены неочевидные проявления COVID-19

Так, у людей с коронавирусом может встречаться диарея и проблемы с кожей. Помимо этого у больных может наблюдаться и нарушение сна. ”Это один из симптомов, которые вообще при любой инфекции наблюдаются, и в том числе при коронавирусе, на фоне высокой температуры и сбитого суточного ритма бессонница возникает очень часто”, - поделился Мельников, добавив, что у некоторых больных напротив, на фоне болезни возникает сонливость.

Врач также напомнил, что при коронавирусной инфекции у людей могут быть любые симптомы ОРВИ.