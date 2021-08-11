Определены непопулярные функции смартфонов

Наука и технологии
Сегодня в 19:48
Определены непопулярные функции смартфоновФункции с 5G, "управление жестами" и не только
Глава информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал в беседе с агентством «Прайм» о функциях смартфонов, которые наименее востребованы пользователями.
Бессмысленными опциями в смартфоне для россиян были названы те, что имеют поддержку сетей пятого поколения. Все дело в том, что в стране пока не запущены сети 5G и ждать их до 2023-2024 года — не стоит.
“Не стала заметной функция беспроводной зарядки, потому что она по большому счету необходима в домашних условиях или в машине — с собой гораздо удобнее иметь либо Power Bank либо обыкновенный шнур”, — поделился Кусков.
Непопулярными, по словам Кускова, являются и функция "управление жестами", 3D-камеры, 3D-экраны, а также "второй экран".