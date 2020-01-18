Определены полезные для мужчин качества рыбьего жира

По словам ученых, проводивших исследование, у молодых мужчин, рацион питания которых включает в себя добавки с рыбьим жиров, было зафиксировано улучшение качества спермы. Кроме того, они также имели более высокий уровень тестостерона, чем те, кто не употребляет рыбий жир. По словам автора исследования Тины Колд Йенсен, профессора медицины окружающей среды в Университете Южной Дании, рыбий жир способен улучшить фертильность молодых мужчин.

”Поскольку у них больше сперматозоидов, у них будет больше шансов оплодотворить яйцеклетку”, - поделились авторы.