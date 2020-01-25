Определены правила использования беспроводных наушников в самолетах

На сегодняшний день многие авиакомпании все еще придерживаются правил, которые ограничивают пассажиров в использовании наушников на некоторых этапах полета. ”Они запрещены в критических фазах полета: во время взлета (набора высоты), во время руления воздушного судна и при снижении, так как нам необходимо внимание пассажиров, чтобы они слышали всю информацию, которую им будет давать экипаж по громкой связи. В горизонтальном полете использование наушников не запрещено”, - поделились представители авиакомпании “Якутия”

Однако ситуация меняется. Так, ряд российских авиакомпаний, в числе которых “Победа”, S7 и "Ютэйр", Nordwind, отметили, что пассажиры могут использовать любые наушники на протяжении всего полета, включая этапы взлета и посадок. ”"Победа", как и все современные авиакомпании, разрешает своим клиентам пользоваться любыми, в том числе и Bluetooth, наушниками на своих рейсах, в том числе во время взлетов и посадок”, - заключила пресс-служба "Победы".