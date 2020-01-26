Определены причины быстрого опьянения у женщин

По словам экспертов, основной причиной быстрого опьянения у женщин может выступать наличие жировой ткани, количество которой, по сравнению с мужчинами, по статистике больше. По данным ученых, алкоголь представляет из себя липотропное соединение, которое способно легко растворяться как в воде, так и в жировой ткани.

Таким образом, после попадания алкоголя в жир он сперва накапливается, а затем начинает медленно выделяться в кровеносную систему, чем и обусловлен увеличенный период алкогольного опьянения.