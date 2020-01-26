Наука и технологии
Сегодня 17:06
Определены причины быстрого опьянения у женщин
Все дело в жировой ткани
Ученые установили, что женский организм в 1,5 раза более чувствителен к воздействию спиртных напитков, чем мужской. Кроме того, ответственные за расщепление алкоголя ферменты в женском организме на 20% пассивнее, чем в мужском.
По словам экспертов, основной причиной быстрого опьянения у женщин может выступать наличие жировой ткани, количество которой, по сравнению с мужчинами, по статистике больше. По данным ученых, алкоголь представляет из себя липотропное соединение, которое способно легко растворяться как в воде, так и в жировой ткани.
Таким образом, после попадания алкоголя в жир он сперва накапливается, а затем начинает медленно выделяться в кровеносную систему, чем и обусловлен увеличенный период алкогольного опьянения.