Определены регионы России с самым большим количеством абонентов мобильного интернета

Что касается второго места, то оно досталось Санкт-Петербургу, в котором мобильный интернет используют порядка 9,2 млн абонентов. Следом за ним идет Краснодарский край с 6,7 млн пользователей, а также Свердловская область с 4,1 млн и Татарстан, в котором мобильным интернетом пользуются 3,9 млн абонентов.

Также были выявлены регионы, в которых мобильным интернетом пользуются меньше всего, в частности это Севастополь с 11,7 тыс активными пользователями, Чукотка с 50,8 тыс, Еврейской автономной области - 129,7 тыс. Также в данном списке числится Магаданская область - 145,5 тыс и Республика Алтай, в которой зафиксировано порядка 190,6 тыс активных пользователей. Отмечается, что данные показатели были основаны на сим-картах с выходом в интернет.