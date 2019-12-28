Определены самые популярные среди россиян устройства

Аналитики МТС сообщили, что рынок смартфонов России в натуральном выражении остался практически без изменений. Так, зафиксирован лишь 1% прироста за текущий год, тогда как рынок носимой электроники и аксессуаров увеличился более чем на 5% в натуральном выражении, а также на 24% в денежном.

Специалисты компании “Связной” сообщили, что в период с января по ноябрь россияне приобрели порядка 640 тыс “умных” часов, общая сумма которых составила более 16 млрд рублей. ”Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 64% в натуральном выражении и 70% — в денежном. Средняя цена за год выросла на 3% и составила 25,3 тысячи рублей”, — рассказали представители “Связного”.