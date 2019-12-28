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Определены самые популярные среди россиян устройства
Рынок носимой электроники стал более популярным
По словам ритейлеров электроники, в текущем году россияне стали больше вкладываться не в обновление устройств, а в увеличении их функциональности благодаря приобретению дополнительных гаджетов, в числе которых беспроводные наушники, “умные” часы и другая носимая электроника.
Аналитики МТС сообщили, что рынок смартфонов России в натуральном выражении остался практически без изменений. Так, зафиксирован лишь 1% прироста за текущий год, тогда как рынок носимой электроники и аксессуаров увеличился более чем на 5% в натуральном выражении, а также на 24% в денежном.
Специалисты компании “Связной” сообщили, что в период с января по ноябрь россияне приобрели порядка 640 тыс “умных” часов, общая сумма которых составила более 16 млрд рублей. ”Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 64% в натуральном выражении и 70% — в денежном. Средняя цена за год выросла на 3% и составила 25,3 тысячи рублей”, — рассказали представители “Связного”.