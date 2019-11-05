Определены самые привлекательные для россиян профессии

Так, по мнению жителей России, самую интересную профессию имеют дизайнеры, именно их отметили 31,8% из опрошенных. Незначительно отстают от дизайнеров журналисты, за которых отдали свой голос порядка 28,9% россиян. Продолжает данный список профессия артиста, за которую проголосовали более 23%, в то время как врачам было отдано 22,1% голосов. 20,3% опрошенных отметили профессию пилота, тогда как самой неинтересной профессией, по мнению россиян, владеют официанты, которые получили минимальное количество процентов - 1,5%.

Опрошенные также не испытывают интереса к профессии курьера -2,6% и продавца - 5,2%. В списке менее интересных профессий для россиян отметились и полицейские, за которых проголосовали 8,8% процентов опрошенных, а также финансисты, получившие 9,9%.